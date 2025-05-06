Боевики ВСУ промаршировали по конскому навозу в Лондоне

Леонтий Букштейн

Бритты верны себе: всё, что они делали и делают - во вред России. Не считая Второй мировой, когда они помогали громить Гитлера и тем самым спасали прежде всего себя. А вот теперь они ласкают сторонников нацистов, да у них и самих такой дряни хватает. "Родина демократии", блин. Их тоже история ничему не учит.