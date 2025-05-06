www.globallookpress.com/Juan Moreno/Keystone Press Agency Группа из десяти боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвовали в параде в Лондоне в честь 80-летия победы над нацистской Германией, промаршировала по конскому навозу, сообщает RT.
Боевики ВСУ промаршировали по конскому навозу в Лондоне
Комментарии
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VГ
Vova Гарин
Хохлы только способны говно месить и в дерьме жить!!!
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13 час.
Леонтий Букштейн
Бритты верны себе: всё, что они делали и делают - во вред России. Не считая Второй мировой, когда они помогали громить Гитлера и тем самым спасали прежде всего себя. А вот теперь они ласкают сторонников нацистов, да у них и самих такой дряни хватает. "Родина демократии", блин. Их тоже история ничему не учит.
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12 час.
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