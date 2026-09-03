Четыре помещения для бизнеса выставили на торги в Левобережном

Четыре нежилых помещения возле станции метро «Беломорская» выставили на городские торги. Объекты находятся в Левобережном районе, а их площадь составляет от 140,7 до 272,6 квадратного метра.
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