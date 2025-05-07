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ВСУ нашли новый способ «остановить армию России»

ВСУ нашли новый способ «остановить армию России»

Киевская хунта мечтает остановить боевые действия по нынешней линии соприкосновения и создать вокруг нее 30-километровую «буферную демилитаризованную зону», для чего силы ВСУ и армии России должны будут отойти назад на 15 километров с каждой стороны.

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