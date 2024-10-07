Россиянам советуют попросить тестовое задание при отказе на собеседовании

Если работодатель отказал претенденту на должность на интервью при личной встрече или видеозвонке, то стоит спросить о других возможных вакансиях компании и попросить дополнительное тестовое задание, посоветовал в беседе с RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.