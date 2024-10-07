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Россиянам советуют попросить тестовое задание при отказе на собеседовании

Россиянам советуют попросить тестовое задание при отказе на собеседовании

Если работодатель отказал претенденту на должность на интервью при личной встрече или видеозвонке, то стоит спросить о других возможных вакансиях компании и попросить дополнительное тестовое задание, посоветовал в беседе с RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

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