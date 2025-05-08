Хорошие шансы и у бедового «Торонто».Что ни день, то прогноз на обладателя Кубка Стэнли. В этот раз автор североамериканского портала The Athletic Джеймс Миртл опубликовал материал, в котором оценил шансы каждой из оставшихся команд на завоевание Кубка Стэнли в этом году.