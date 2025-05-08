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Овечкина списали в Америке — там считают, что у него нет шансов на Кубок Стэнли! Трофей пророчат Свечникову

Овечкина списали в Америке — там считают, что у него нет шансов на Кубок Стэнли! Трофей пророчат Свечникову

Хорошие шансы и у бедового «Торонто».Что ни день, то прогноз на обладателя Кубка Стэнли. В этот раз автор североамериканского портала The Athletic Джеймс Миртл опубликовал материал, в котором оценил шансы каждой из оставшихся команд на завоевание Кубка Стэнли в этом году.

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