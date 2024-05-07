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Политолог Маслов: Макрон не смог убедить Си Цзиньпина надавить на Россию

Политолог Маслов: Макрон не смог убедить Си Цзиньпина надавить на Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил визит во Францию. Президенту Эммануэлю Макрону не удалось убедить его надавить на Россию, сообщил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов газете «Взгляд».

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