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Николаев. Одесса. Харьков. Почему на новой карте России именно эти города?

Николаев. Одесса. Харьков. Почему на новой карте России именно эти города?

Пока между Россией и США постепенно складывается диалог, призванный решить ряд важнейших вопросов, в том числе определить контуры будущих договорённостей по Украине, многие гадают, какими окажутся грани будущих соглашений.

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