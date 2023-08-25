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«Минск» имеет самое большое представительство по игрокам на чемпионате мира-2023 среди клубов Лиги ВТБ

Белорусский «Минск» имеет самое большое представительство по игрокам на чемпионате мира-2023 среди клубов Единой лиги ВТБ.

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