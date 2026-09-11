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Аргументы недели

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Историческое здание электростанции на Обводном канале получило охранный статус

Историческое здание электростанции на Обводном канале получило охранный статус

В Санкт-Петербурге здание бывшей электростанции на набережной Обводного канала признали объектом культурного наследия регионального значения.

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