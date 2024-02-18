Простой яичницы теперь хватит до вечера: готовим в большой сковороде шакшуку

Шакшука, хотя и напоминает яичницу, является более сытным блюдом. Основу составляет томатная паста или помидоры, приправленные различными овощами, которые создают насыщенный овощной соус, в который потом добавляются яйца.
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