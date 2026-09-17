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Рада не смогла лишить рэпера Потапа звания заслуженного артиста

Рада не смогла лишить рэпера Потапа звания заслуженного артиста

РИА Новости/Андрей Александров Верховная рада не смогла принять решение о направлении главе киевского режима Владимиру Зеленскому просьбы лишить рэпера Потапа (Алексея Потапенко) звания заслуженного артиста Украины.

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