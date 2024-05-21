Владельцу крымского парка "Тайган" вынесли приговор за нападение тигра на ребёнка

Судебный процесс длился почти три года. В итоге дело было передано на новое разбирательство.Владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком по решению Центрального райсуда Симферополя после инцидента с тигром, который откусил ребёнку палец.