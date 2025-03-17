Врач рассказала об опасности просроченных и поддельных лекарств

Некоторые лекарства сохраняют свои свойства даже спустя много месяцев по истечении срока годности. Однако известно, что определенные препараты, например, антибиотики и инсулин, со временем могут менять химический состав или терять эффективность.
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