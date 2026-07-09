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Регионы России

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США атаковали железнодорожный мост на транспортном коридоре между Ираном, Россией и Китаем

США атаковали железнодорожный мост на транспортном коридоре между Ираном, Россией и Китаем

Соединённые Штаты Америки нанесли удар крылатыми ракетами по стратегически важному железнодорожному мосту в северной части Ирана, который расположен на транспортном коридоре, соединяющем Иран с Россией и Китаем.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Воробьев
А наши дураки все лелеют дух Анкориджа и мир с америкосами. Бить надо и самым серьезным образом по США и Англии. Только тогда возможно мирное сосуществование остатков Запада и прочего мира!!!
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4 н.