Магнус Карлсен поддержал сборную Норвегии на ЧМ-2026 по футболу

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен выразил поддержку национальной футбольной команде Норвегии в матче с Англией на Чемпионате мира по футболу 2026 года, приняв участие в традиционном ритуале норвежских болельщиков — "гребле викингов".