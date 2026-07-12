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Регионы России

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Магнус Карлсен поддержал сборную Норвегии на ЧМ-2026 по футболу

Магнус Карлсен поддержал сборную Норвегии на ЧМ-2026 по футболу

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен выразил поддержку национальной футбольной команде Норвегии в матче с Англией на Чемпионате мира по футболу 2026 года, приняв участие в традиционном ритуале норвежских болельщиков — "гребле викингов".

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