В Омской области продлили запрет на посещение лесов. Ограничение будет действовать до 15 июня на территории южных и центральных районов и до 20 июня в северной части региона.
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В Омской области продлили запрет на посещение лесов. Ограничение будет действовать до 15 июня на территории южных и центральных районов и до 20 июня в северной части региона.