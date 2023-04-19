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Кубок Харламова. Финал. «Чайка» примет «Омских Ястребов» при 1-1 в серии

Впервые с 2010 года в финале Olimpbet Молодежной хоккейной лиги играют 2 клуба с Востока.  Кубок Харламова Финал  «Чайка» – «Омские Ястребы» – 19:00  Счет в серии: 1-1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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