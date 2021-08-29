ЕГЭ по истории не должен быть обязательным/о неправоте Мединского

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЕГЭ по истории не должен быть обязательным/о неправоте Мединского Экс-министр культуры, а ныне глава РВИО Владимир Мединский высказался за введение ЕГЭ по истории в качестве обязательного.Вернуться к статье5515НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРатник РатникКолониальной администрации нужны "Иваны. не монящие родства" и разучившиеся думать. Все последние изменения в российском образовании направлены именно на это...Василий ИвановичСвинорылый, ты посасывай американский куй, не отвлекайсяРатник РатникА я думал, что на этом ресурсе общаются люди. Извините, перепутал вас с человеком. Не мудрено, даже борова могут звать васькойВасилий ИвановичМоя, животное, шел бы ты к себе в свинарник хрюкатьЮСЮдкевич СергейЕсли и вводить, так зкзаменРатник РатникСовершенно верно. Надо ДАВАТЬ знания, а потом проверять ЗНАНИЯ. А не оказывать образовательные услуги... Хотя чубайс прямо заявил под телекамеру. что для россиян достаточно 3 классного образование. А всё остальное должно быть платным...NNataДавно пора вернуться к опыту классической советской школы. В юности читали фантастику, где повествовалось о государстве, где физически уничтожались дети с уровнем высокого интеллекта. Наши медынские эту страшную сказку пытаются воплотить уже 20 лет, лишая детей мыслительной деятельности, превращая их в попугаев .Comandor ComandorНеплохо бы и Медынского заставить сдать ЕГЭ по истории и культуре!Александр ИвановДавно пора ввести Историю в обязаловку а ЕГЭ , а то там засилье либерасто пиндосов со своим враньем!!Алексей ГоршковЯ окончил исторический факультет университета в 1992 году,и - хотя сам работал в милиции - много знакомых пошли в учителя,поддерживаю с ними связь. что интересно - НИКОГО из них не знаю,кто бы ЕГЭ поддерживал! Все единодушно утверждают,что такая система ТУПИТ детей! Помню,когда я ещё был студентом истфака казанского университета,один профессор сказал мне:"Ты же историк! Учись думать своей башкой,не старайся запомнить все даты - голова лопнет,знай,но тупо не следуй историческим теориям - их авторы могут и ошибаться,и врать,а анализируй ОБЪЕКТИВНЫЕ факты и тенденции,и на их основе делай СВОИ выводы и их доказывай"! Не могу и обойти вопрос о едином учебнике истории. Мне кажется,он необходим! Разнобой в учебниках,в трактовках исторического процесса,не может не привести к тому,что ученики вообще истории знать не будут,обвиняя учителей в "невежестве",поскольку те не могут знать только что выдуманные учениками якобы исторические "факты" и "источники"! Любое иное мнение,если,оно действительно основывается на достоверных фактах,будет настоящим историком и учителем только приветствоваться,но это не значит,что ученик,не знающий программы,не попробует навешать "лапши на уши" учителю в надежде на хорошую оценку своих знаний! Многие историки,я чувствую,со мной не согласятся,но основой нового учебника должна быть "Норманнская теория"! Да - она небесспорна,но ЛУЧШЕ,ЧЕМ НИЧЕГО,представленное сегодня бесчисленной кучей "альтернативных историй"! "Норманнская теория",имеющая,естественно,свои недостатки,в отличие от других - всё же "обкатана" аж ещё с XVIII века,и даёт хоть какую-то базу знаний! По-моему - именно она должна стать ОСНОВОЙ для первоначального изучения истории! Потом уж - можно спорить с некоторыми неоднозначными и спорными её положениями - но уже в более специализированных трудах! А основа быть всё-таки должна хотя бы для этих споров!Natalija OsmininaНачали Вы хорошо, Алексей, но плохо закончили - предложением положить Норманскую теорию в основу русской истории. Да за это вранье еще при жизни её "творцов" Михайло Ломоносов им морду бил, за что и отсидел сутки в тюрьме))) Согласно норманизму народ-племя русь происходит из Скандинавии периода экспансии викингов. Но это же чушь собачья. Просто несусветная чушь.Алексей ГоршковЯ и говорю,что она небесспорна! А что взамен? "Измышлизмы" Фоменко и Носовского?Natalija OsmininaНу, значит, надо идти от астрофизики. От магнитных и географических полюсов. От прецессионного тура Земли. И главное, ответить на вопрос о сотворении человека. Если мы не знаем, как и где появился человек, то о распространении каких племен по Земле может идти речь? Начинать надо с НАЧАЛА. А если мы не знаем начала, то о каком продолжении можно говорить? Физики, кстати, не знают, что такое электрический ток и магнитное поле. Зато знают, что такое электромагнитное - союз двух неизвестных. С историей намного хуже. Ну, не считать же всерьез, что все люди мира произошли от одной африканской обезьяны, обскакавшей все континенты, потерявшей в итоге хвост и шерсть, окрасившейся в разные цвета кожи и изменив свою черепушку под пропорции разных рас. Если коротко, то надо отталкиваться от Гипербореи. Её жители спустились на Сибирскую низменность при инверсии полюсов. А то, что она была - это астрофизический факт. Раз, на Антарктиде росли пальмы (это доказанный факт). А в отношении Северного полюса еще Ломоносов писал: «На Севере раньше жары великие бывали и слоны, подобные африканским, водилися». И именно с Урала расползлись по параллелям Северного полушария, став арийцами - ариями. Можно назвать их протославянами, праславянами и пр. Это объясняет, как славянский поток добрался до северной Испании и северной Португалии. На юге гиперборесйкий поток уперся в Иран, страну Ариев. А на востоке дошел до Индии и северного Китая (белые тохары). И Веды и Авесты говорят об одном и том же- культуру им принесли белые люди с Севера. Да и сам язык праиндоевропейский - санскрит, лежит в основе славянских языков и балтославянских. И потому, не норманны принесли культуру славянам. А славяне хоть как-то окультурили эти дикие племена. А те, на кого не встало "окультуривание", до сих пор пребывают в диком состоянии, каждый год устраивая на своих островах праздники по вспарыванию животов сотням дельфинов. Интересно, куда защитники животных смотрят в этой Дании? Спрашивала, ответ был: Но они же, как бы "другие", это самобытные люди, мы им разрешаем". Дикари в общем.Natalija OsmininaИ, кстати, ни о какой нерерывности исторических цепочек речь идти не может. Эволюции никогда не шла непрерывно. Она так же, как свет, идет квантами — скачками. В этом уверены и известные палеонтологи: Джефри Шварц, Найлз Элдридж, Алексей Акифьев писали, что теория непрерывной эволюции опровергается слоями окаменелостей. Эволюция идет дискретно. Как, вообще, вся жизнь — циклами: сезоны, годы, день, ночь, часы, минуты, секунды, сон, явь, фазы сна и пр. Новейшая эволюционная гипотеза «прерывистого равновесия» Стивена Гулда и Найлза Элдриджа постулирует, что время существования видов может быть разделено на два периода, резко различающихся по продолжительности. Длительный период — стазис, во время которого с видами как будто ничего не происходит, по крайней мере, они сохраняют стабильность своей морфологии, если судить по ископаемым остаткам. Это равновесие прерывается кратким периодом, в течение которого вид либо вымирает, либо превращается в другой вид. Последнее не доказано, тогда как многочисленные факты, свидетельствующие о вымирании видов, хорошо известны. За время существования жизни на Земле вымерло 95–97% видов (А. Акифьев «Закат дарвинизма. Теория эволюции: есть ли надежды на будущее?»). Точно так же вымирают и цивилизации. Либо превращаются в другие цивилизации. Законы те же самые. Это те же законы, по которым функционируют электроны. Он перескакивает с орбиты на орбиту, пропадая во время перехода.Точно так же и люди, мы, ведь, состоим из электронов. Точно так же и цивилизации - фазы сна и яви.ВМВладимир МинаковОчень много в изучении истории страны зависит от того, как написан учебник и как преподаватель излагает материал ученикам - живо, повествовательно, или методом изложения сухих цифр и дат. Историю образования Руси доносят ученикам младших классов, поэтому и изложение должно происходить в форме повествования, повести о том, как, в каком году пришли варяги, описание должно быть в форме рассказа, былины ( но на основе Повести временнЫх лет), тогда и материал будет хорошо усваиваться детьми. И так - по всему становлению страны, государства, империи... И нужны именно экзамены, в виде собеседования, чтобы ученик мог изложить знания, а не тупое угадывание или заучивание дат.Исторические процессы нужно осознавать, а не тупо заучивать, кто кого уничтожил.Valdemaras OrlauskasПолная бессмыслица - экзамен по истории. Теперь так судоржно меряются понятия каждый день, что дети не успевают понять кто прогрессивный правитель, а кто низкий предатель. Сами-то историки не запутались случайно? Впору переписывать учебники истории по крайней мере каждый год, а предподавателям составлять программу обучения ежемесячно.Игорь КузнецовМногое зависит от идеологической приверженности учителя. "Сухие факты" для общего образования, более глубокие познания - рассмотрение различных точек зрения. Но не для всех, для желающих поступать в ВУЗы с соответствующим уклоном.Natalija OsmininaА идеологическая приверженность учителей должна быть единообразной в рамках единой концепции, принятой государством.Игорь Кузнецов"Технарям" не нужно знать историю глубоко. Возможен устный экзамен в 9 классе, как зачет в ВУЗе. "Гуманитариям", которым потребуется достаточно глубокое изучение истории в дальнейшем, допуск к экзамену по истории возможен на основании тестирования по важным датам. Далее - устный экзамен с аппеляцией (приём экзамена комиссией), если не согласны с оценкой.Николай БерлизовИз особей, не знающих истории своей Родины, получаются выродки-космополиты, готовые на любую подлость и любое предательство. Яркий пример - покойный академик Сахаров - блестящий физик и совершенно никакой гражданин, полжизни положивший на разрушение собственной страны и добившийся на этом поприще выдающихся успехов. Только глубокое знание истории делает человека сознательным патриотом своего Отечества. И не важно - гуманитарий он, или технарь. Не дай бог давать хорошее техническое (да и любое другое) образование потенциальному врагу и предателю.Игорь КузнецовЕсли Вы помните историю царской России, то нам всё время внушали: "Декабристы "разбудили" Герцена. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом." /В.И. Ленин 1912 / Так "декабристы" хотели всего-то сменить абсолютную на конституционную монархию. Они были просвящённые люди и понимали что Россия отстанет от Запада при крепостном праве. Так что трактовка фактов важна. И полуправду нельзя выдавать за истину.Анатолий ЛановойТо есть, нужно организовать классы с одним-двумя предметами. А также с грабельками, лопатами, напильниками. Чтобы человек с первого класса знал, что он академик, другой-дворник, третий- слесарь по левой резьбе. И вперед к победе полной дебилизации. Да здравствует и ура. Довольно дебильное Ваше предложение, в этом деле Вы достигли высот.Николай БерлизовГрамотная и объективная трактовка событий, безусловно, нужна. Как и единые учебники по истории. И нормальные устные экзамены, а не дебильное тестирование.Александр ВиноградскийОни были просвящённые - это что?Игорь КузнецовАлександр, просвящение тогда было для очень узкого круга лиц. Они (декабристы) знали намного больше, чем крепостные крестьяне. Но без опоры на массы - это "дворцовый переворот". При этом они не посягали на жизнь царя, просто вывели своих подчинённых и выстроились как на параде. Власть испугалась и быстро подавила "восстание"...Александр ВиноградскийУважаемый Игорь, таком случае Вы говорите о просвЕщении (корень СВЕТ), а употребляемое Вами "слово" в русском языке не существует (хотя корень СВЯТ есть, например, в слове священник). После этого "слова" я уже не поверил Вашему тексту. Это учебный материал четвёртого класса "Правописание безударных гласных.., проверяемых ударением"Игорь КузнецовАнатолий, не следует утрировать. Я преподавал и знаю - "караван идёт со скоростью последнего верблюда". С первого класса обучения трудно сказать устремления и стремления будет у обучающегося. Но уже к 9-му классу можно чётко сказать с кем работать и по какой программе обучения. Кстати, сейчас около 50% после 9-го класса идут в колледжи с обучением по профессии.Валерий ЕвстафьевГоворя что-либо о школе, необходимо определиться, что мы хотим от человека вообще. Однажды, году в 1970-ом, мы хулиганили в мастерской, когда вошёл Учитель труда. Хулиганство прекратилось и в установившейся тишине прозвучал его вопрос: "Вы знаете, зачем вы учитесь?" Мы не знали, а догадки наши были несерьёзны. Он ответил коротко: "Чтобы вы умели работать". Меня лично это откровение поразило тогда в самое-самое: я понимал, что Учитель глубоко прав, но мне стало от этого мучительно скучно - и это всё? Закончив институт я до пенсии проработал конструктором и могу с уверенностью сказать: нет, это ещё далеко не всё! С самого первого образовательного занятия в детском саду и до самых наивысших уровней, перед образованием должна стоять одна единственная Цель - научить человека понимать мир, в котором он будет жить и плодотворно развиваться. Но эта цель так и повиснет в воздухе, если не будет опираться на принятую нашим обществом единую мораль. Так как прежде, чем человека учить разным предметам и наукам, надо обеспечить единое понимание добра и зла, родины и русского языка. Мораль - основа миропонимания и взаимодействия в мире. А дальше - со всеми необходимыми остановками: русский язык - для умения излагать свои мысли на письме; литература - для воспитания чувства опасности греха и противостояния ему; математика - для умения логически думать и для общего наведения порядка в мозгах; история - для воспитания гражданина; физика - для понимания материального мира и т.д., всё, что сочтём нужным для достижения поставленной Цели.Игорь КузнецовОбучение и воспитание - разные понятия. Можно обучить навыкам ремесла, но не воспитать в молодом человеке основ нравственности. Для этого были "наставленники". И ремеслу обучали, и жизненным устоям. - Устои российского народа — это неизменные, проверенные многовековым опытом жизни людей морально-этические каноны жизни, относящиеся как к обществу в целом, так и к каждому гражданину.Валерий ЕвстафьевПонятия разные, процесс формирования будущего члена общества - один. Как говорит один мой знакомый, преподаватель техникума: 20 минут говорим о жизни, 20 минут говорим о деле.ВКВиктор КаменскийХватит тупить,забыть про ЕГЭ,КАК СТРАШНЫЙ СОН.Зелинский Константин ВладимировичИстория России не менее важна чем правописание и алгебра, математика может не пригодиться а новых Навальных страна не переживётАндрей РавдинЧеловек, не знающий историю своей страны, не может считаться грамотным. А если не будет предусмотрена хоть какая-то обязательная форма проверки знаний по предмету, то и учить его никто не будет - общество сейчас прагматичное, не идеологизированное, как раньше. И получим мы на выходе полуграмотных прагматиков. По-моему страшная смесь.Людмила СвириденкоЭкзамены должны быть по всем предметам, которые изучают в школе, а не делиться на обязательные и необязательные. А дело Министерства - хотя бы просматривать учебники, которые они детям рекомендуют. А то смотришь иной учебник, а там такой бред.NWnovichokspb waismanТутошки явный тупак-автор высказывается: "ЕГЭ по истории никак не привьет любовь" Перед ЕГЭ такая задача и не ставится, не ЕГЭ тут хозяин, а подготовка к нему. Да и ЕГЭ не должно стоять на месте, а совершенствоваться...Алексей СафроновМединский ни с какой стороны не смотрится идиотом. А потому-то не очень можно верить этой информации!Николай БерлизовНу да, великий историк, написавший монографию об истории Великой Отечественной войны и не знавший о том, что в ней участвовала кавалерия...Василий ИвановичДа пошел ты нах, Мединский, со своим ЕГЭ, и своими подельниками по распилу бюджетаVladimir KuznetsovА не пошел бы ты туда, куда посылаешь? Вишь, лесопильщик нашелся, тудыть-растудыть...Василий ИвановичЯ бы пошел, да ты там сидишь, говноед мединскогоAndrew FoxИстории? Официальной или реальной?Алексей СафроновСтранный вопрос? Реальная, это что происходит сегодня и сейчас и станет Стороны со временем. А "официальная", это про что? Уж не под дудку сеюминутных потребностей власти? Что сегодня происходит сейчас у бывших, типа наших братьев...Валерий ФедосеевИскажённая и лживая, которую преподаёт Мединский, не любовь к истории привьёт, а ненависть и отторжение. Таких лжеисториков, поклонников Маннергейма и Бандеры, гнать надо и как можно дальше ссаными тряпками.Олег РудьПока будут обсуждать, как и по каким источникам изучать и внедрять предмет по истории, вырастут несколько поколений, которые вообще не будуть знать историю свой страны! Что сейчас и происходит. Молодец Мединский: со своей заботой о чистоте предмета, гнобит молодежь и делает её инфантильной и равнодушной к своей стране!Геннадий КюльминовЕГЭ это вредная система образования!В США,например,эту систему ввели для детей с некоторыми отклонениями по здоровью!Наши обрадовались и тоже ввели эту систему!Раньше было как?Выпускные экзамены после школы и вступительные для поступления в ВУЗ!Отличники могли сдавать только один экзамен по выбору!Сдашь на пятёрку поступишь сразу,не сдашь , будешь сдавать все предметы установленные ВУЗ! А теперь по блату(или за мзду) ученик может получить и золотую медаль,кучу грамот и без конкурса будет зачислен В ВУЗ!А ведь Англия отказалась от ЕГЭ и перешла на экзамены,взяв пример с СССР!И нам пора возвращаться к системе образования в СССР!НАНуртаза АбдуллаевУбежден в том, что зубреж и заучивание ответов на вопросы по истории нисколько не эффективнее языкового выражения знаний и мыслей о событиях. К тому же консервируют память изучаемого лица.ВСВладимир СкорняковМединский тоже необязательный...ВВладимирРоссияне на столько "гордые", что не приемлют чужого опыта. Учатся исключительно на своих ошибках. А кто не учится на чужих, а только на своих? Изучайте опыт соседей. У нас в Казахстане история Казахстана всегда была обязательным предметом. И что? Лучше стали знать? Нет. Но в чём автор не прав - как правило львиная доля времени (особенно в выпускных классах) уходит на подготовку к ЕНТ (так у нас), а остальные предметы - в "загоне". И тогда историю (и так забытую) не будут знать вообще. Ещё у нас все студенты сдают Государственный экзамен по истории Казахстана. Когда сдают устно - плакать хочется. Письменно - умудряются списывать (иногда даже не думая что и откуда списывают). А вот тесты щёлкают, как белка орешки. Патриотизм основывается на знании и понимании истории своей страны. И автор прав в том, что нужно менять методику. Но не преподавания, а проверки (и не столько знания, сколько понимания). А здесь множество методик. А уже это "потянет" за собой и методику преподавания. От бездумного зазубривания тестов (иногда откровенно тупых) к показыванию понимания. Но сначала надо всё же знать - без знания фактического материала не придёт понимание. Но это никому не надо. Ни министрам, ни рядовым гражданам. В своё время опубликовал историю Казахстана (метод параллельной хронологии) всего 72 страницы. Пользовалась огромной популярностью: перевели на казахский, печатали пиратскими тиражами. Сейчас выпустил второе издание (уже в двух книгах) - тоже "пошло". А вот история России, которую издал тем же методом и в котором вся история занимает 120 страниц - за два года куплено меньше 50 экземпляров. Предпочтение отдаётся сборникам тестов (для зубрёжки). Так что беда не в методике преподавания, а в методике проверки.Юрий Кушнареву вас в казахстане не история,а сказки акынов приправленные националистической ложью.Ещё удивляетесь,почему история России там не расходится.Да у них при слове Россия конвульсии начинаются и пена изо рта идёт.ВВладимир1. Моя "История России" издана в Москве. И именно русским плевать на свою историю. вот если бы я написал не факты, а анекдоты - книга бы пошла. 2. В защиту истории Казахстана - она (в основном) зиждется на конкретных документах. Государством были выделены большие деньги и учёными были обследованы сотни библиотек и архивов во многих странах мира. Из Китая, Турции, Бельгии и других стран были привезены тысячи копий источников. Почти все они опубликованы. Но, к сожалению, далеко не всегда ими пользуются при написании учебников. И это правда. Но и у вас так же история. Я проанализировал с десяток учебников по истории России (преподавал в одном из филиалов). Там так же сплошные "акыны". И ещё "сдувают" друг у друга безбожно. Почти у всех в главе о нашествии монголов говорится, что они уничтожили всего пару десятков городов (это из 300), а в следующей главе уже говорится - что монголы разорили ВСЮ Русь. В общем (в данном случае) ищи бревно в своём глазу.Юрий Кушнаревя прожил в казахстане 29 лет,разумеется особо не вникал в тонкости их "истории".Но то.что было намарано в учебниках сына запомнил.И вы мне сказки не рассказывайте о научных подходах в отображении исторических вопросов в казахстане,особенно в 19-20вв.Вы гимн своего казахстана 1992г помните? Больше ничего и не надо,чтобы толковать про историю,сыны чести...ВВладимирНе буду спорить с непрофессионалом, особенно если он "уже всё знает и всё понимает". Но, в принципе, это дуболомная позиция. А я живу в Казахстане уже 63 года. Можно вычесть службу в армии конечно. И на заводе работал, и в универе учился, и в школе преподавал, и в различных университетах (включая КазГУ). Так что знаю не только все направления, но и их носителей (в основном лично). И нациков, и умных, и нагызов, и шала. А меня точно все знают. Из КазГУ технично так убрали - не прикапаешься. "Слишком умный русский". Но ещё лет десять по моим материалам преподавали. А книжечки с материалами можно найти (если захотеть). И их много. Но вот пользуются ими мало. Так что я знаю о чём говорю. А вот вы - нет.Юрий Кушнаревда и не спорьте.Вы уже профессиональный манкурт.О чём с вами говорить?Соков ЮрийИстинная история России идёт хотя бы со времени победы русов-славян в звёздном Храме - над драконами Китая- это ок. 7500 лет! Но Русь по-ныне наход-ся под игом жидовствующих - разве они допустят школьников к этой инфе? В основе русской Правды лежат Веды - это философия Жизни - см. www.pravedy.ru - и их не пускают ни в школы, ни в ВУЗы...Так же скрывают и Софийскую азбуку Русск.Яз., открытую в Киеве в 1976 г.(в Соборе Св.Софии, 1050 г.). А по ней выходит: НАЧАЛО НАЧАЛ=110=РУССКОЕ; БОГ РОД=61=ОТЕЦ=ОБЩIЙ; Русск. Язык=151=Грамота ГОСПОДА=Дано от БОГА ОТЦА=Геном Вселенной! - см. на https://proza.ru/2008/03/23/481 -Православие и культура как синонимы - см. фото АЗБУКИ и её Древо Мысли, сходящееся на Пентаграмму - символ Личности Человека!ВВладимирА о какой редакции Русской правды идёт речь - пространной, сокращённой или краткой? Ярославовичей, Изъяславичей или Ярослава? И в чём "мудрость" вырванной бороды или удара рогом? Сами-то читали хоть одну редакцию? И с каких пор "не пускают" правду в школу (или учебники)? Не припомню что-то. И если вам не нравится советская трактовка, то укажите хотя бы три-четыре примера различия школьных учебников и произведений В.Н. Татищева, Н.М. Карамзина, С.М. Соловьёва.Комментировать
Свежие комментарии