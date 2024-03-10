ГИБДД начала снимать машины с учета за двойные стекла

Некоторые автомобилисты, которые обожают тонировку, прибегают к установке двойных стекол, надеясь при необходимости быстро убрать тонированные накладки от недоброжелательного взгляда сотрудников ДПС и избежать наказания.
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