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Ученые создали систему оценки эффективности перехода к «зеленой» энергетике

Ученые создали систему оценки эффективности перехода к «зеленой» энергетике

Систему, способную оценить потенциальную эффективность альтернативных источников энергии для каждой конкретной точки местности, создали ученые Пензенского государственного университета (ПГУ), сообщают 5 ноября на сайте «Год науки» Минобрнауки РФ.

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Сергей Нововожилов
Нравится статья, но не полностью, почему? А приливы и отливы не учтены, почему.

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