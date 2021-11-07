Ученые создали систему оценки эффективности перехода к «зеленой» энергетике

Систему, способную оценить потенциальную эффективность альтернативных источников энергии для каждой конкретной точки местности, создали ученые Пензенского государственного университета (ПГУ), сообщают 5 ноября на сайте «Год науки» Минобрнауки РФ.
Систему, способную оценить потенциальную эффективность альтернативных источников энергии для каждой конкретной точки местности, создали ученые Пензенского государственного университета (ПГУ), сообщают 5 ноября на сайте «Год науки» Минобрнауки РФ.
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