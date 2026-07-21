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Леау выложил сторис с текстом: «Девушки, ЧМ закончился – можно притворяться, что разбираетесь в футболе». Вингер «Милана» удалил пост после обвинений в сексизме

Вингера « Милана » и сборной Португалии Рафаэла Леау обвинили в сексизме из-за публикации в соцсети. В сторис своего второго аккаунта в инстаграме, на который подписаны около 32 тысяч человек, 27-летний футболист написал: «Девушки, чемпионат мира закончился.

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