Леау выложил сторис с текстом: «Девушки, ЧМ закончился – можно притворяться, что разбираетесь в футболе». Вингер «Милана» удалил пост после обвинений в сексизме

Вингера « Милана » и сборной Португалии Рафаэла Леау обвинили в сексизме из-за публикации в соцсети. В сторис своего второго аккаунта в инстаграме, на который подписаны около 32 тысяч человек, 27-летний футболист написал: «Девушки, чемпионат мира закончился.