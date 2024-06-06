Очередное развешивание лапши на уши. Кравцов пообещал Путину, что в 2025 году систему образования ждут кардинальные перемены

Наталия

Кравцов, заверил президента в том, что уже в 2025 году задания ЕГЭ начнут соответствовать школьной программе!!! Чудеса, да и только! Как такое вообще может быть, и чем занимался этот, с позволения сказать, министр, если это так! Он, что, даже не удосужился изучить и сопоставить содержания программ и ЕГЭ? Не министр, а пустое место, если не хуже.