Медвежий угол
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Медвежий угол

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Очередное развешивание лапши на уши. Кравцов пообещал Путину, что в 2025 году систему образования ждут кардинальные перемены

Очередное развешивание лапши на уши. Кравцов пообещал Путину, что в 2025 году систему образования ждут кардинальные перемены

Интересная жизнь с Vera Star Фото: edu.gov.ru Вчера министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече Президента с членами правительства доложил Владимиру Путину о проведении экзаменационной кампании в 2024 году.

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Комментарии
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КОНСТАНТИН ЗЕЛЕПУХИН
Трех министров к ногтю… И нп
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53 мин.
Наталия
Кравцов,  заверил президента в том, что уже в 2025 году задания ЕГЭ начнут соответствовать школьной программе!!! Чудеса, да и только! Как такое  вообще может быть, и чем занимался этот, с позволения сказать, министр, если это так! Он, что, даже не удосужился изучить и сопоставить содержания программ и ЕГЭ? Не министр, а пустое место, если не хуже.
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52 мин.
КОНСТАНТИН ЗЕЛЕПУХИН
И ни на шаг не подпускать к стране
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52 мин.

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