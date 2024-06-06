Очередное развешивание лапши на уши. Кравцов пообещал Путину, что в 2025 году систему образования ждут кардинальные перемены

Интересная жизнь с Vera Star Фото: edu.gov.ru Вчера министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече Президента с членами правительства доложил Владимиру Путину о проведении экзаменационной кампании в 2024 году.
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