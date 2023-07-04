Надо помочь Франции!

А протестующих надо бы было поддержать дать им вооружение , и послать туда кураторов.

Caltar

". У нас есть целый микроавтобус денег,"-СМЕШНО!.. Афтор забудь про это бабло,так как Питерские СМИ пишут,что возвращать начали Пригожину всё и эти тоже отдадут(Кстати,интересно как так,что "изменнику/мятежнику" чего-то возвращают или всё не так как нам втюхивают?).