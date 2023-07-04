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Надо помочь Франции!

Надо помочь Франции!

Высшая школа злословия А мы не будем помогать участникам беспорядков во Франции - тем, которые не со стороны полиции? Нет? А почему? Макрон, между прочим, использует против мирных протестующих тяжелую технику.

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Комментарии
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Виктор Машков
А протестующих надо бы было поддержать дать им вооружение , и послать туда кураторов.
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3 час.
Caltar
&quot;. У нас есть целый микроавтобус денег,&quot;-СМЕШНО!.. Афтор забудь про это бабло,так как Питерские СМИ пишут,что возвращать начали Пригожину всё и эти тоже отдадут(Кстати,интересно как так,что &quot;изменнику/мятежнику&quot; чего-то возвращают или всё не так как нам втюхивают?).
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3 час.
Михаил Скопинцев
Всё верно
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1 час.

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