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Царьград

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СК России: возбуждённое дело о стрельбе в Санкт-Петербурге

СК России: возбуждённое дело о стрельбе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге русский в алкогольном опьянении выстрелил из травматического пистолета в сотрудника магазина, после конфликта.

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