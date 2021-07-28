В небе над Тверской областью экипажи истребителей Су-35 и МиГ-31 отработали высокоманевренный воздушный бой на сверхзвуке

В Тверской области летчики истребительного авиационного полка Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа выполнили тренировочные полеты с ведением учебных высокоманёвренных воздушных боев на сверхзвуковой скорости.
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