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В небе над Тверской областью экипажи истребителей Су-35 и МиГ-31 отработали высокоманевренный воздушный бой на сверхзвуке

В небе над Тверской областью экипажи истребителей Су-35 и МиГ-31 отработали высокоманевренный воздушный бой на сверхзвуке

В Тверской области летчики истребительного авиационного полка Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа выполнили тренировочные полеты с ведением учебных высокоманёвренных воздушных боев на сверхзвуковой скорости.

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