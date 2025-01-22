Ученые нашли различия в работе иммунных клеток мозга у мужчин и женщин

Случается столкновение. Кто-то пострадал, получил травму головы, сотрясение мозга. В то время как первые спасатели прибывают на помощь человеку, внутри мозга другая «команда» спасателей занята расчисткой завалов и восстановлением поврежденных тканей.
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