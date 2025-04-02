Захарова прокомментировала новость о пропуске главой Пентагона саммита по Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн».
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