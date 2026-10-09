В онкодиспансере прооперировали 90-летнюю пенсионерку

Женщина поступила в медучреждение с опухолью правого фланга толстой кишки. Медики решили провели лапароскопическую операцию, удалив пораженный участок кишечника через небольшие проколы.
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