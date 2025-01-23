«Деньги к деньгам»: в Астрахани 8-летний цыган женился на 13-летней

В одном из престижных ресторанов Астрахани на днях прошло, мягко говоря, необычное торжество. Зал был украшен в стиле «дорого-богато»: хрустальные люстры, изобилие фруктов, шикарный торт и фонтаны из шампанского.
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