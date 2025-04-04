Названы имена лучших общественных инспекторов нефтехимической отрасли.

На заводе ОАО ´Белшина´ состоялся финал республиканского смотра-конкурса на лучшее проведение общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организациях нефтехимического комплекса.
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