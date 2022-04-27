Медвежий угол

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Украинцы им ближе, чем русские

Украинцы им ближе, чем русские

Гибель детей всегда трагедия. И гибель девочки Киры в Одессе — трагедия тоже. Но когда всюду начинается заламывание рук, большие глаза и разговоры о том, что «как можно жить, спать, есть, когда творится такое» — тут уже неизменно возникают вопросы.

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