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Царьград

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Воевать с Россией на два фронта? Генерал НАТО представил план "Теория победы"

Воевать с Россией на два фронта? Генерал НАТО представил план "Теория победы"

Страны НАТО готовятся воевать на два фронта. Запад хочет "теоретически победить" Россию. "Одновременные конфликты на Ближнем Востоке и Украине помогли произвести полезные военные наблюдения", - заявил генерал Гринкевич.

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