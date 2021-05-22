Толмачева предрекла Маниже попадание в пятерку финалистов

instagram.com/manizha Певица Мария Толмачева, представлявшая Россию на "Евровидении" в 2014 году вместе со своей сестрой Анастасией, предрекла нынешней российской участнице конкурса Маниже вхождение в пятерку лидеров финала "Евровидения" этого года.