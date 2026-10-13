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OneSync: 90% заказов с лекарствами доставляют в первый час после оформления

OneSync: 90% заказов с лекарствами доставляют в первый час после оформления

Среднее время доставки товаров категории «Здоровье» за первые девять месяцев 2026 года составило 50 минут — примерно на 10 минут быстрее, чем в среднем за 2025 год.

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