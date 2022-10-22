Энергетический кризис в ФРГ больнее всего ударит по земле Рейнланд-Пфальц

Земля Рейнланд-Пфальц в Германии пострадает от энергетического кризиса особенно сильно, к такому выводу пришли эксперты на основании результатов исследования рейтингового агентства Scope, 22 октября передает телерадиокомпания Südwestrundfunk (SWR).
Земля Рейнланд-Пфальц в Германии пострадает от энергетического кризиса особенно сильно, к такому выводу пришли эксперты на основании результатов исследования рейтингового агентства Scope, 22 октября передает телерадиокомпания Südwestrundfunk (SWR).
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