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Энергетический кризис в ФРГ больнее всего ударит по земле Рейнланд-Пфальц

Энергетический кризис в ФРГ больнее всего ударит по земле Рейнланд-Пфальц

Земля Рейнланд-Пфальц в Германии пострадает от энергетического кризиса особенно сильно, к такому выводу пришли эксперты на основании результатов исследования рейтингового агентства Scope, 22 октября передает телерадиокомпания Südwestrundfunk (SWR).

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