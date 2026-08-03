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Газета.ру

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Семин: в России за Слуцкого будет борьба

Семин: в России за Слуцкого будет борьба

Бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин заявил, что за наставника Леонида Слуцкого будут пороться российские клубы после его ухода из "Шанхай Шэньхуа", передает Sport24.

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