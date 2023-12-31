Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Сент-Луис»

«Питтсбург» одержал четвертую победу в пяти последних матчах. В ночь на 31 декабря в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сент-Луис Блюз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии