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ТАСС

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Командир Призрак: перехватчик "Лис" уничтожил новейший ударный БПЛА Anubis

Командир Призрак: перехватчик "Лис" уничтожил новейший ударный БПЛА Anubis

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Батальон противодействия БПЛА, работающий с московским дроном-перехватчиком "Лис", уничтожил в брянском приграничье новейший ударный беспилотник Anubis, разработанный Германией для нужд ВСУ и являющийся двойником российской "Герани".

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