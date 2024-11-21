В Госдуме молодым мамам предложили работать из дома

Это право будет у беременных женщин и матерей детей до трех лет Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Александр Аксененко внесут в Госдуму законопроект, согласно которому работодатели обязаны переводить беременных, а также женщин с детьми до трех лет на удаленный режим работы.
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