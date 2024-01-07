Тайна Рождественской радости

Долгие праздники, когда мы отмечаем Новый Год, а потом Рождество, в этом году вызывают у многих людей вопросы об допустимости веселья в обстановке, когда продолжаются боевые действия, а люди терпят лишения, страдают и погибают.
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