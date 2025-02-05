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Инфляция в России с начала 2001 года составила 700%

Инфляция в России с начала 2001 года составила 700%

По словам экспертов, опрошенных «Бизнес FM», реальные доходы россиян за этот период не могут похвастаться той же динамкой, но среднестатистический гражданин РФ в 2025 году живет заметно лучше, чем жил 24 года назад За 24 года цены в России в среднем выросли в восемь раз (на 700%).

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