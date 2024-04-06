Руководитель дипломатической миссии Российской Федерации на финской территории Павел Кузнецов обратил внимание на то, что местное правительство оказалось частью «партии войны» западных государств, поддерживая противостояние с РФ.
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