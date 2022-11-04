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Гарсия о сильных сторонах Швентек: «Она заставляет тебя чувствовать, будто ты медленнее, играешь плохо – хотя это и не так»

Каролин Гарсия рассказала, что делает Игу Швентек такой сложной соперницей. На групповом этапе итогового турнира WTA она проиграла ей 3:6, 2:6.

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