Окажется ли Франциск последним римским понтификом?

После того, как 21 апреля камерленго Святого престола кардинал Кевин Фаррелл объявил, что 88-летний Папа римский Франциск скончался и «вернулся в дом нашего Отца», с небывалым ажиотажем вспомнили предсказание Святого Малахия, ирландского архиепископа Армы, будто бы на этом завершится история папства и вообще история человечества.