В Госдуме напомнили об индексации пенсий с 1 января

Работающим и неработабщим российским пенсионерам с 1 января 2025 года проиндексируют пенсии на 7,3%. Об этом 4 декабря сообщил глава комитета Государственной думы от ЛДПР по социальной политике Ярослав Нилов.
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