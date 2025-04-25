Этот надежный автомат ходит больше 300 000 км — а чего он не любит?

Появившийся в начале 2017 года гидромеханический восьмиступенчатый автомат Aisin AWF8G30 ставился и ставится на множество автомобилей – под индексом TG80 на модели Volvo, под индексом ATN8 – на модели Peugeot, Citroen и Opel, а также под именем AQ300 – на автомобили концерна Volkswagen Group.