В феврале прошлого года Ольга Орлова стала мамой во второй раз. Однако эта беременность была довольно сложной, по признаниям самой певицы.
Ольга Орлова рассказала, как смогла выносить дочь
Комментарии
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Михаил Мамонов
зачем вы пишите про эту " чудо мамочку " пытаясь ее обелить после голой вечеринки ивлеевой.
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13 час.
Михаил Мамонов
ничего хорошего из своих детей они воспитать не смогут. а вырастят просто бесполезную для общества псевдоэлитку с комплексом потреблядей , каковыми являются и сами.
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13 час.
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