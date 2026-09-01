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Спорт Уик-Энд

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Спартаковский стиль? На дух никто внимания не обращает, важно показать кузькину мать Газпрому – президент «Альфа-Банка», титульного спонсора РПЛ

Спартаковский стиль? На дух никто внимания не обращает, важно показать кузькину мать Газпрому – президент «Альфа-Банка», титульного спонсора РПЛ

- Как вы думаете, «Спартак» мог попытаться по-настоящему вырастить русского тренера, который бы понимал, что такое спартаковский стиль, и на долгое время стал бы наставником «Спартака»? - вопрос председателю совета директоров и президенту титульного спонсора РПЛ «Альфа-Банка» Олегу Сысуеву.

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