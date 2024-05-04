«Растение» — приложение, помогающее в уходе за комнатными и другими видами растений Максим МорозовВсем, кто хочет иметь под рукой ботаника, который не только предложит разнообразную информацию о том, как ухаживать за разными видами растений, но и регулярно напомнит, когда пора поливать, пересаживать или доливать, то вам обязательно стоит подарить ей попробуйте «Растение».