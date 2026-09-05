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Пятый канал

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Дмитриев назвал визит Уиткоффа и Кушнера важным миротворческим шагом

Дмитриев назвал визит Уиткоффа и Кушнера важным миротворческим шагом

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал «важным миротворческим визитом» поездку спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера.

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